На Львівщині мотоцикліст наїхав на візок з немовлям та дворічну дівчинку

На Львівщині, у селі Підгородці Сколівського району, мотоцикліст не впорався з керуванням та скоїв наїзд на візок з немовлям та дворічну дівчинку.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 липня близько 15.30 години, зазначають у прес-службі поліції.

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"Водій мотоцикла "Сабур", 32-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та зачепив кермом дитячий візок, у якому перебувала дівчинка віком одинадцять місяців. Дитина була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї забої. Також травмована дворічна сестра дівчинки – у неї такий самий діагноз. У момент наїзду діти перебували з мамою на узбіччі дороги", – повідомили у поліції.

Сам мотоцикліст також отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.