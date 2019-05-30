На Львівщині оголосили траур через загибель екіпажу військового вертольота на Рівненщині

У зв'язку з катастрофою військового вертольота Мі-8 на Рівненщині, в якій загинули 4 членів екіпажу, на Львівщині 30 травня оголошено днем жалоби. Загиблі були військовими з 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині.

Влада Львівщини рекомендує утриматися від проведення розважальних заходів. На будівлях держустанов приспущені державні прапори.

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Військовий вертоліт Мі-8 впав і відразу ж загорівся 29 травня на Рівненщині поблизу села Сестрятин. Це сталося під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч". Причини катастрофи поки що не відомі.

У катастрофі загинули 4 членів екіпажу-військовослужбовців 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Рятувальники вже знайшли тіла 2 загиблих військових, тіла ще 2 – шукають.

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи вертольота.