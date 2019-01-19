На Львівщині після святкування корпоративу отруїлося 11 людей

На Львівщині у місті Славському в готельному комплексі "Перлина Карпат" після корпоративу, що проводила ІТ-компанія за медичною допомогою звернулося 11 осіб.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Львівської області.

Читайте також: Російський літак, що прямував у Дубай, екстренно сів через отруєння пасажирів

За даними відомства, подію було зафіксовано Львівським облцентром екстренної медичної допомоги медицини катастроф 13 січня.

Група у кількості 41 особи проводила корпоратив, харчувалися протягом 11-12 січня у закладі, сніданки та банкет-вечері, обіди – за межами закладу,

– йдеться у повідомленні.

Усім, хто звернувся по медичну допомогу, було встановлено первинний діагноз – гостра кишкова інфекція.

Спільними симптомами у постраждалих були підвищення температури тіла, блювота, нудота, діарея, болі в животі. Хворі від госпіталізації відмовились та виїхали з готельного комплексу за місцем проживання (Київ, Київська обл., Черкаська область та Баку),

– зазначили у Держпродспоживслужбі.

У ресторані готельного комплексу, який перебуває в оренді ФОП Романишака Н.Б., було проведено позапланову перевірку з відбором проб продуктів, води, змивів з об’єктів довкілля.

У ДПСС повідомляють, що ситуація під їхнім контролем. Вони провели раптове обстеження персоналу та комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху.