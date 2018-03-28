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На Львівщині трагічно загинув хлопчик, який копав криївку

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На Львівщині внаслідок обвалу саморобної криївки загинув хлопчик
На Львівщині внаслідок обвалу саморобної криївки загинув хлопчик / Фото з Facebook

На Львівщині десятирічний хлопчик загинув внаслідок обвалу ґрунту саморобної криївки, яку він з друзями хотів викопати неподалік приватного домогосподарства.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівської області.

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Зазначається, що трагедія сталася близько 19:50 в одному із сіл Радехівського району.

Як встановили правоохоронці, неподалік одного з приватних домогосподарств діти копали в землі криївку для гри, раптово пласт ґрунту впав і засипав одного із хлопчиків.

"Зрозумівши, що самі вони витягнути товариша не зможуть, діти покликали на допомогу дорослих. Проте, коли 10-річного хлопчика відкопали, він вже не подавав ознак життя", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теги: Кримінальні новини Новини України Діти Жертви Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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