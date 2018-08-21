На Львівщині змагаються розвідники з призовим фондом 207 тисяч гривень

На Львівщині впродовж 4 днів змагаються найкращі військові розвідники України. І це не лише заради престижу підрозділу та особистого визнання, але й задля чималої грошової винагороди.

Ще зовсім недавно більшість із них пробиралась впритул до ворога у справжніх бойових умовах. А зараз же бійці форсують водойму, аби визначити найкращих та найсміливіших розвідників. Кожен підрозділ має свій стиль, змагання відбуватимуться 4 дні у 10 етапів.

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Змагаються 5 найкращих взводів десанту, морської піхоти, сухопутних військ Одеської військової академії та Нацгвардії. Зброя та майже сорок кілограмів у кожному із мішків – це спорядження, боєприпаси та провізія. Усе це треба швидко та якомога непомітніше переправити через водну перешкоду і зайняти плацдарм на ворожій території.



Ледь не більша частина лінії фронту на сході проходить саме річкою Сіверський Донець. Тому змагання допомагають моделювати справжні бойові умови.

Враховуючи, що поділ між ворожими сторонами йде по річці, тому один із етапів фіналу в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки теж має подолання водних перешкод,

– розповів керівник Західного регіонального медіа-центру Олександр Поронюх.

Після водних випробувань військовим потрібно було сховатися в укриття та пройти шлях, всіяний ворожими розтяжками. Кожна помилка вартує втрачених балів, а на війні життя.

Українські розвідники змагатимуться до 23 серпня. Саме на день прапора оголосять переможців, які отримають нагороди. Призовий фонд – 207 тисяч гривень. Гроші розподілять між командами, які займуть три перших місця.