На людство чатує новий катаклізм: висновок науковців

Через пришвидшене танення льодовика Тоттен під кінець 21 століття людством може зіткнутися з новим катаклізмом.

Про це пише РБК.

Зокрема, через танення льодовика-гіганта рівень моря підніметься на три метри.

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Експерти з’ясували, що льодовик Тоттен, який розташований на Сході Антарктиди, на півтора градуси тепліший від всіх інших прибережних льодовиків.

При цьому швидкість його танення найімовірніше стрімко зростатиме. Науковці з’ясували, що льодовик до всього ще й розмиває тепла солона вода Індійського океану.