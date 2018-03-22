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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

На людство чатує новий катаклізм: висновок науковців

1731 Читать новость на русском
Льодовик
Льодовик / Фото з відкритих джерел

Через пришвидшене танення льодовика Тоттен під кінець 21 століття людством може зіткнутися з новим катаклізмом.

Про це пише РБК.

Зокрема, через танення льодовика-гіганта рівень моря підніметься на три метри.

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Експерти з’ясували, що льодовик Тоттен, який розташований на Сході Антарктиди, на півтора градуси тепліший від всіх інших прибережних льодовиків.

При цьому швидкість його танення найімовірніше стрімко зростатиме. Науковці з’ясували, що льодовик до всього ще й розмиває тепла солона вода Індійського океану.

Теги: Екологія
Джерело: 24 Канал
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