На Майдані відновили зведення скандальної надбудови: фото і відео

На скандальній незаконній надбудові на даху історичного будинку в центрі Києва почалися нові роботи. Будівництво на даху будівлі на вулиці Софіївській, 1 ведеться переважно вночі.

"На жаль, але будівництво по Софіївській, 1 знов відновлено. Без страховки, біля зупинки, над головами людей, переважно вночі. Вже 3-й день цього зухвальства і людської жадібності", – написала у фейсбук-пабліку "Киевские истории" користувачка Оксана Прищепа.

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Дивіться відео про зведення незаконної надбудови в центрі Києва:

Що відомо про незаконну надбудову в центрі Києва?

Це власник горішньої квартири історичної будівлі біля Майдану Незалежності адвокат Дмитро Пічугін почав зводити для себе ще один додатковий поверх, спотворивши при цьому вигляд будинку. У Києві не знайшлося жодного чиновника чи правоохоронця, який здатний був зупинити цей самобуд.

Скандал довкола незаконної надбудови набув таких масштабів, що проблему довелося вирішувати особисто прем'єрові Олексієві Гончаруку. Він у жовтні через це зібрав навіть спеціальну нараду, де обговорив з мером Києва Віталієм Кличком проблему незаконного будівництва у столиці.

Вже після наради у прем'єра київська влада раптом швидко знайшла і повноваження і можливості для демонтажу незаконної надбудови. Комунальні служби буквально наступного дня почали розбирати скандальну халабуду на Майдані. Але ось будівництво відновилося.

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