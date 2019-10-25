На місці кривавої стрілянини у Харкові нападники залишили купу зброї – фото

Схоже, нападники, які вчинили стрілянину на стоянці харківського супермаркету, були до зубів озброєні. На місці кривавого інциденту вони залишили багато зброї.

Біля однієї автівки на стоянці лежить пістолет із глушником та пістолет-кулемет. Біля іншої – ще один пістолет із повністю відстріляною обоймою. Про це з місця подій інформує журналістка 24 каналу.

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Біля зброї також лежить кепка одного з учасників стрілянини. До слова, під час перестрілки кулі потрапляли також у вікна супермаркету. Дивом, ніхто у приміщенні не постраждав.



Місце інциденту та розкидана зброя/ фото Анни Чернецької, 24 канал



Місце стрілянини обгородили стрічками/ фото Анни Чернецької, 24 канал



На місці злочинці покидали зброю/ фото Анни Чернецької, 24 канал



Пістолет з глушником, пістолет-кулемет, – ось що позалишали зловмисники на місці інциденту/ фото Анни Чернецької, 24 канал



Місце кривавої стрілянини у Харкові/ фото Анни Чернецької, 24 канал

Що відомо про стрілянину у Харкові?