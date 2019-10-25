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      На місці кривавої стрілянини у Харкові нападники залишили купу зброї – фото

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      На місці стрілянини знайшли купу зброї
      На місці стрілянини знайшли купу зброї / Анна Чернецька, 24 канал

      Схоже, нападники, які вчинили стрілянину на стоянці харківського супермаркету, були до зубів озброєні. На місці кривавого інциденту вони залишили багато зброї.

      Біля однієї автівки на стоянці лежить пістолет із глушником та пістолет-кулемет. Біля іншої – ще один пістолет із повністю відстріляною обоймою. Про це з місця подій інформує журналістка 24 каналу.

      Основне: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

      Біля зброї також лежить кепка одного з учасників стрілянини. До слова, під час перестрілки кулі потрапляли також у вікна супермаркету. Дивом, ніхто у приміщенні не постраждав.

      стрілянина Харків зброя
      Місце інциденту та розкидана зброя/ фото Анни Чернецької, 24 канал

      місце інциденту стрілянина Харків
      Місце стрілянини обгородили стрічками/ фото Анни Чернецької, 24 канал

      Харків стрілянина
      На місці злочинці покидали зброю/ фото Анни Чернецької, 24 канал

      поліція стрілянина Харків
      Пістолет з глушником, пістолет-кулемет, – ось що позалишали зловмисники на місці інциденту/ фото Анни Чернецької, 24 канал

      Харків стрілянина
      Місце кривавої стрілянини у Харкові/ фото Анни Чернецької, 24 канал

      Що відомо про стрілянину у Харкові?

      • Вона трапилась посеред білого дня на вулиці Клочковській у Харкові.
      • Двоє невідомих вистрілили зі зброї у двох інших чоловіків.
      • Один з них помер дорогою до лікарні. За інформацією соцмереж, це – чоловік на ім’я Володимир Борох. Іншому зараз надають необхідну допомогу медики. У мережі переконані – саме на нього був скоєний замах. Це – Георгій Ісаков на прізвисько "Жора" – колишній учасник клубу "Оплот". Ісаков був близьким товаришем глави спортивного клубу "Оплот", відомого терориста Євгена Жиліна.
      • Нападники намагалися втекти з місця подій.
      • Один з учасників стрілянини встиг втекти до вокзалу, де його помітили поліцейські. Він підірвав себе гранатою, коли поліцейські наздогнали його і дістали зброю. Загиблий нападник – 47-річний Олексій Титов. Він є уродженцем на сьогодні окупованої Горлівки Донецької області, мешкав у Харкові та мав судимість.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Стрілянина у Харкові Новини Харкова Новини України Стрілянина Жертви Зброя
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