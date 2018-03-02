На Місяці може з'явитися мережа 4G

У наступному році на Місяці може з'явитися перша мобільна мережа, яка дозволить передавати знімки місячних пейзажів на Землю з високою роздільною здатністю.

Про роботу над цією місією оголосили Vodafone Germany, компанія, що створює машини Audi, і виробник мережевого устаткування Nokia. Vodafone зробили Nokia своїм технологічним партнером для розробки пристрою для створення космічної мережі, яке буде важити менше, ніж мішок з цукром, йдеться у виданні The Telegraph.

Читайте також: Науковці знайшли докази існування життя на Марсі

Після його відправки на Місяць, два місяцеходи Quattro за допомогою 4G зможуть передавати HD-відео, світлини і результати наукових експериментів на автономний модуль (ALINA), який, в свою чергу, буде відправляти їх на Землю. Необхідне обладнання повинні відправити на Місяць в 2019 році за допомогою ракети SpaceX Falcon 9.

"Цей проект передбачає радикально інноваційний підхід до розвитку інфраструктури мобільної мережі", – говорить виконавчий директор Vodafone Germany Ханнес Аметсрейтер.