На "мосту Кличка" встановили додаткові камери спостереження

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, який у народі більш відомий як "Міст Кличка" встановили додаткові чотири камери відеоспостереження.

Загалом тепер міст контролюють 8 відеокамер, повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

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За його словами, ці камери оглядові, роботизовані з оглядом на 360° та можливістю наближення зображення, з функцією розпізнавання облич.

Вже зовсім скоро до міської системи відеоспостереження під’єднають ще 2 камери,

– запевнив столичний чиновник.

Що відомо про "міст Кличка"?Цей міст є переправою для пішоходів та велосипедистів, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Раніше повідомляли, що на а пішохідно-велосипедний міст встановили антивандальне скло.

Чим встиг прославитися "міст Кличка"

Пішохідно-велосипедний міст, яким з'єднали парки Хрещатий та Володимирська гірка, урочисто відкрили ввечері 25 травня. Тоді ще мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром завзято пострибали на скляних частинах мосту .

А вже наступного дня – у день Києва 26 травня – одразу два фрагменти вкрилась тріщинами . 27 травня тріснула ще одна захисна скло-плівка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту. Кличко припустив, що у міст навіть могли стріляти, але правоохоронці цю версію відкинули.



Скляна вставка на "мосту Кличка" вкрилася тріщинами

Днями на пішохідний міст в'їхав Mercedes. Горе-блогерка, що була в авто, знімала порушення на відео та виклала його у соцмережі. Поліція з'ясувала, що водія авто раніше позбавили права керувати – за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Згодом на пішохідно-велосипедному мосту у Києві перехожі сфотографували чоловіка з мотоциклом.

Дивіться відео про "міст Кличка" від 24 каналу: