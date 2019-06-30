19:57
30 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На "мосту Кличка" встановили додаткові камери спостереження

      187 Читать новость на русском
      "Міст Кличка" у Києві
      "Міст Кличка" у Києві / 24 канал//Єлизавета Герасимюк

      У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, який у народі більш відомий як "Міст Кличка" встановили додаткові чотири камери відеоспостереження.

      Загалом тепер міст контролюють 8 відеокамер, повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

      Читайте також: "Міст Кличка" та його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття

      За його словами, ці камери оглядові, роботизовані з оглядом на 360° та можливістю наближення зображення, з функцією розпізнавання облич.

      Вже зовсім скоро до міської системи відеоспостереження під’єднають ще 2 камери,
      – запевнив столичний чиновник.

      Що відомо про "міст Кличка"?Цей міст є переправою для пішоходів та велосипедистів, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      Раніше повідомляли, що на а пішохідно-велосипедний міст встановили антивандальне скло.

      Чим встиг прославитися "міст Кличка"

      Пішохідно-велосипедний міст, яким з'єднали парки Хрещатий та Володимирська гірка, урочисто відкрили ввечері 25 травня. Тоді ще мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром завзято пострибали на скляних частинах мосту.

      А вже наступного дня – у день Києва 26 травня – одразу два фрагменти вкрилась тріщинами. 27 травня тріснула ще одна захисна скло-плівка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту. Кличко припустив, що у міст навіть могли стріляти, але правоохоронці цю версію відкинули.


      Скляна вставка на "мосту Кличка" вкрилася тріщинами

      Днями на пішохідний міст в'їхав Mercedes. Горе-блогерка, що була в авто, знімала порушення на відео та виклала його у соцмережі. Поліція з'ясувала, що водія авто раніше позбавили права керувати – за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Згодом на пішохідно-велосипедному мосту у Києві перехожі сфотографували чоловіка з мотоциклом.

      Дивіться відео про "міст Кличка" від 24 каналу:

       

      blog_ava
      Український борець ледь не загинув на Європейських іграх, але зумів продовжити бій: відео
      сьогодні
      9023
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва КМДА Віталій Кличко Міст Кличка
      Джерело: 24 кана
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відведення військ на Луганщині та деталі вбивства 9-річного хлопчика у Києві– топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Відведення військ на Луганщині та деталі вбивства 9-річного хлопчика у Києві– топ-5 відео тижня
      106
      Катування у полоні, або Чому важливо ухвалити законопроект про військових злочинців
      сьогодні , 19:00 Катування у полоні, або Чому важливо ухвалити законопроект про військових злочинців
      Блог Соцмережі 191
      Дарт Вейдер, прихильники Януковича та скандальний блогер: що потрібно знати про мажоритарників
      сьогодні , 18:00 Дарт Вейдер, прихильники Януковича та скандальний блогер: що потрібно знати про мажоритарників
      Крістіна Бердинських 218
      Звідки в Киви стільки нагород і чи всі з них справжні
      сьогодні , 17:00 Звідки в Киви стільки нагород і чи всі з них справжні
      Леонід Остальцев 963
      Дело об отравлении Скрипалей: российская разведка пытается играть на опережение
      сьогодні , 16:00 Дело об отравлении Скрипалей: российская разведка пытается играть на опережение
      Злой Одессит 1215
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук