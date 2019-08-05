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      На Одещині чоловік вирощує ексклюзивні квадратні кавуни: фото

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      На Одещині фермер вирощує органічні кавуни кубічної форми. Вони незвичні за формою, але такі ж смачні та солодкі. Продавати особливу новинку аграрій поки не планує, але свої експерименти продовжує.

      Вирощувати смачні кавуни кубічної форми – давня мрія Романа. За його плечима декілька років невдалих експериментів та спроб зробити кавуни якомога смачнішими і кориснішими. Та ще й незвичної форми. 

      ТОП-10 порад як вибрати стиглий кавун – читайте у матеріалі 24 каналу 

      Чоловік зізнається, увесь секрет – у турботі та догляді.

      Потрібно кавуни оберігати, перевертати, накривати травою, щоб вони не згоріли, та весь час за ними доглядати. В інтернеті є багато відео про те, як виростити квадратний кавун, але зробити це вдається небагатьом,
      – зізнається Роман Дяжук.

      Вперше кубічні кавуни почали вирощувати в Японії. Усе для того, аби компенсувати втрати в неурожайний рік. Незвичні ягоди там популярні уже близько тридцяти років. У нас же тільки починають набирати обертів. Роман пригадує, як вперше смакував квадратний кавун.

      Як виглядають квадратні кавуни: фото

      Охочих купити перші кубічні кавуни, вирощені Романом, знайшлося чимало.

      Ажіотаж з кубічним кавуном величезний. Один чоловік мені вже зателефонував та сказав, що хоче купити квадратний кавун за 10 тисяч гривень,
      – розповів Роман.

      Та попри попит, продавати кубічні кавуни фермер не збирається. Оскільки цьогорічний урожай не великий. Натомість – продовжить експериментувати, а вже наступного року візьметься за масштабне вирощування. Роман припускає, що за сезон зможе виростити близько сотні таких екземплярів.

      Коли можна купувати кавун? Найкращий час для купівлі кавунів — кінець літа і осінь. В Україні справжні стиглі кавуни та дині, вирощені в природних умовах, зазвичай, з'являються тільки в другій половині серпня і далі. Те, що продають у першій половині липня – швидше за все, тепличні баштанні, перенасичені нітратами і барвниками.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Здорове харчування
      Джерело: 24 канал
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