На Одещині чоловік вирощує ексклюзивні квадратні кавуни: фото

На Одещині фермер вирощує органічні кавуни кубічної форми. Вони незвичні за формою, але такі ж смачні та солодкі. Продавати особливу новинку аграрій поки не планує, але свої експерименти продовжує.

Вирощувати смачні кавуни кубічної форми – давня мрія Романа. За його плечима декілька років невдалих експериментів та спроб зробити кавуни якомога смачнішими і кориснішими. Та ще й незвичної форми.

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Чоловік зізнається, увесь секрет – у турботі та догляді.

Потрібно кавуни оберігати, перевертати, накривати травою, щоб вони не згоріли, та весь час за ними доглядати. В інтернеті є багато відео про те, як виростити квадратний кавун, але зробити це вдається небагатьом,

– зізнається Роман Дяжук.

Вперше кубічні кавуни почали вирощувати в Японії. Усе для того, аби компенсувати втрати в неурожайний рік. Незвичні ягоди там популярні уже близько тридцяти років. У нас же тільки починають набирати обертів. Роман пригадує, як вперше смакував квадратний кавун.

Як виглядають квадратні кавуни: фото

Охочих купити перші кубічні кавуни, вирощені Романом, знайшлося чимало.

Ажіотаж з кубічним кавуном величезний. Один чоловік мені вже зателефонував та сказав, що хоче купити квадратний кавун за 10 тисяч гривень,

– розповів Роман.

Та попри попит, продавати кубічні кавуни фермер не збирається. Оскільки цьогорічний урожай не великий. Натомість – продовжить експериментувати, а вже наступного року візьметься за масштабне вирощування. Роман припускає, що за сезон зможе виростити близько сотні таких екземплярів.

Коли можна купувати кавун? Найкращий час для купівлі кавунів — кінець літа і осінь. В Україні справжні стиглі кавуни та дині, вирощені в природних умовах, зазвичай, з'являються тільки в другій половині серпня і далі. Те, що продають у першій половині липня – швидше за все, тепличні баштанні, перенасичені нітратами і барвниками.