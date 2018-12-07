На Одещині СБУ затримали керівника районного військкомату за хабарництво

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з районних військових комісаріатів Одеської області.

Про це повідомляють у прес-службі СБУ.

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Працівники СБУ встановили, що майор вимагав шість тисяч доларів США від керівника та двох працівників приватного підприємства. Чоловіки підлягають мобілізації як резервісти в умовах оголошеного воєнного стану.



Вилучені кошти під час операції СБУ на Одещині//Фото: СБУ

За ці кошти майор обіцяв "вирішити питання" щодо мобілізації.



Для затриманого майора обиратимуть запобіжний захід//Фото: СБУ

Правоохоронці затримали воєнкома у службовому кабінеті під час одержання частини хабара.



СБУ спільно з військовою прокуратурою працювали над затриманням//Фото: СБУ

Наразі тривають слідчі дії.

Кого можуть мобілізувати під час воєнного стану? Під час засідання РНБО президент заявив, що рішення про введення воєнного стану "не передбачає негайної мобілізації; але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги". У законі, який прийняла Рада, вказано, що "часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України". Оперативний резерв І черги — це вже досвідчені воїни, які точно знають, що їм потрібно робити. Можна уточнити свої дані, якщо ви знаєте, що входите до складу оперативного резерву, та контрольно перевірити контакти військкомату/частини. Та стежити за розвитком подій.