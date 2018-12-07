12:13
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      На Одещині СБУ затримали керівника районного військкомату за хабарництво

      174 Читать новость на русском
      На Одещині СБУ затримали керівника районного військкомату за хабарництво
      На Одещині СБУ затримали керівника районного військкомату за хабарництво / ssu.gov.ua

      Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з районних військових комісаріатів Одеської області.

      Про це повідомляють у прес-службі СБУ.

      Читайте також: У Києві медики вимагали хабар від ветерана АТО: зловмисників затримала СБУ

      Працівники СБУ встановили, що майор вимагав шість тисяч доларів США від керівника та двох працівників приватного підприємства. Чоловіки підлягають мобілізації як резервісти в умовах оголошеного воєнного стану.

      хабар одеса мобілізація
      Вилучені кошти під час операції СБУ на Одещині//Фото: СБУ

      За ці кошти майор обіцяв "вирішити питання" щодо мобілізації.

      хабар одещина мобілізація сбу
      Для затриманого майора обиратимуть запобіжний захід//Фото: СБУ

      Правоохоронці затримали воєнкома у службовому кабінеті під час одержання частини хабара.

      хабар мобілізація одещина
      СБУ спільно з військовою прокуратурою працювали над затриманням//Фото: СБУ

      Наразі тривають слідчі дії.

      Кого можуть мобілізувати під час воєнного стану? Під час засідання РНБО президент заявив, що рішення про введення воєнного стану "не передбачає негайної мобілізації; але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги". У законі, який прийняла Рада, вказано, що "часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України". Оперативний резерв І черги — це вже досвідчені воїни, які точно знають, що їм потрібно робити. Можна уточнити свої дані, якщо ви знаєте, що входите до складу оперативного резерву, та контрольно перевірити контакти військкомату/частини. Та стежити за розвитком подій.

      Теги: Новини України Новини Одеси СБУ Хабар Воєнний стан в Україні Мобілізація Кримінальні новини Гроші
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      Соломія Соломка 638
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      271
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1503
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      6 грудня , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3894
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 грудня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 3138
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Єдина помісна церква: Порошенко назвав мету Путіна в Україні
      4 грудня , 09:36
      Toyota інвестувала у розробку безпілотників Uber $500 мільйонів
       28 серпня , 14:30
      Шулявський міст знищать за два дні
       8 жовтня , 17:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук