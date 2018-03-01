На Одещині у ДТП загинув чиновник міської ради

28 лютого в Одеській області внаслідок аварії загинув начальник фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради Віктор Мінчев.

Про це повідомила мер міста Алла Гінак на своїй сторінці в Facebook.

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За попередньою інформацією, ДТП сталася в районі села Прибережне Білгород-Дністровського району близько 17:30. Автомобіль Chevrolet, за кермом якого був Мінчев, в умовах поганої видимості через негоду скоїв лобове зіткнення з автомобілем Hyundai.

Начальник фінуправління з травмами був доставлений у лікарню, де згодом помер. Окрім нього, з травмами голови госпіталізували його дружину, яка також їхала в автомобілі та водія другої іномарки.

Зазначається, що Віктор Мінчев був лідером болгарської громади Аккермана.

Обставини події встановлює слідчий Білгород-Дністровського відділу поліції.