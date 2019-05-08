На Одещині у незвичний спосіб намагалися переправити рекордну партію наркотиків: фото

Одеські митники викрили унікальний спосіб переміщення наркотиків: товаром для прикриття кокаїну, що привезли до морського торговельного порту "Південний" з Колумбії, стала фарба.

Встановити вміст наркотиків у вантажі було неможливо: ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів та собак, повідомили у прес-службі ДФС.

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То ж митники, яким товар видався підозрілим, відправили його вміст на аналіз. Експертиза показала, що у 30-кілограмових відрах міститься до 3 кілограмів кокаїну.



На Одещині виявили велику партію наркотиків



Товар привезли до українського порту з Колумбії

Загальна ж вага вантажу становить майже 20 тонн, тож, на думку митників, це може бути однією з рекордних кокаїнових партій. Адже якщо в усіх відрах містяться наркотики, їх сукупна вага становить 2 тонни.

Проте поки що це – лише припущення, адже ще експертизу усіх контейнерів ще не провели.



Фарба, у якій виявили наркотичні засоби

Відомо, що відділити фарбу від наркотиків в Україні планували в одній з лабораторії.

За даним фактом направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками статті про контрабанду наркотичних засобів.