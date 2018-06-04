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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КНДР

На Одещині завершилися вибори до ОТГ: на голосування прийшли менше 15% виборців

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На Одещині завершилися вибори до ОТГ (ілюстрація)
На Одещині завершилися вибори до ОТГ (ілюстрація) / zt.20minut.ua

У неділю, 3 червня, у двох районах відбувались вибори до селищних та сільських об’єднаних територіальних громад. Через мінування дільниць на вибори прийшли менше 15% виборців.

Волевиявлення супроводжувалося численними скандалами.

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У день голосування до поліції надходили повідомлення про замінування дільниць. А за два дні до того там сталися сутички, в яких постраждали 13 правоохоронців. Тож у неділю увесь день на дільницях чергували вибухотехніки, кінологи та понад 150 поліцейських.

Дільниці у Вишневому і Цебриковому відкрилися пізніше. Тому на них прийшли трохи більше 10% і 14% виборців.

Наразі ситуація в регіоні спокійна. Триває підрахунок голосів. 

Теги: Новини України Новини Одеси Децентралізація
Джерело: 24 Канал
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