На Одещині завершилися вибори до ОТГ: на голосування прийшли менше 15% виборців

У неділю, 3 червня, у двох районах відбувались вибори до селищних та сільських об’єднаних територіальних громад. Через мінування дільниць на вибори прийшли менше 15% виборців.

Волевиявлення супроводжувалося численними скандалами.

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У день голосування до поліції надходили повідомлення про замінування дільниць. А за два дні до того там сталися сутички, в яких постраждали 13 правоохоронців. Тож у неділю увесь день на дільницях чергували вибухотехніки, кінологи та понад 150 поліцейських.

Дільниці у Вишневому і Цебриковому відкрилися пізніше. Тому на них прийшли трохи більше 10% і 14% виборців.

Наразі ситуація в регіоні спокійна. Триває підрахунок голосів.