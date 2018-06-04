На Одещині завершилися вибори до ОТГ: на голосування прийшли менше 15% виборців
У неділю, 3 червня, у двох районах відбувались вибори до селищних та сільських об’єднаних територіальних громад. Через мінування дільниць на вибори прийшли менше 15% виборців.
Волевиявлення супроводжувалося численними скандалами.
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У день голосування до поліції надходили повідомлення про замінування дільниць. А за два дні до того там сталися сутички, в яких постраждали 13 правоохоронців. Тож у неділю увесь день на дільницях чергували вибухотехніки, кінологи та понад 150 поліцейських.
Дільниці у Вишневому і Цебриковому відкрилися пізніше. Тому на них прийшли трохи більше 10% і 14% виборців.
Наразі ситуація в регіоні спокійна. Триває підрахунок голосів.
Джерело: 24 Канал
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