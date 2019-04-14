На "Олімпійському" готуються до дебатів Порошенка – Зеленського: фото зі стадіону

Попри те, що кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський так і не узгодили єдину дату і час проведення дебатів, сьогодні, 14 квітня, "Олімпійський" готується до дебатів. Територію, прилеглу до стадіону, оточило багато правоохоронців.

Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня о 14:14, а у студії "Суспільного" – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством. Натомість Володимир Зеленський на такі дати не погодився. Він стверджував, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня о 19 годині, а 14 квітня він нікуди не поїде.

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Інтрига триває. Досі не відомо, чи приїдуть на дебати сьогодні обидва кандидати. Та підготовка до них триває наповну – квартал патрулюють правоохоронці, а перед стадіоном встановили сцену із агітацією Петра Порошенка. На стадіон ще нікого не пускають.

Стало відомо, що команда Петра По рошенка запросила голову правління ГО "Громадське радіо", ведучого Андрія Куликова стати модератором дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського, які мають відбутися на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14 годині. Про це повідомило "Громадське радіо".

Неподалік стадіону також розташувались агітаційні палатки без опізнавальних знаків, які виступають проти деяких кандидатів.

Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab . Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону , тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка , Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA . Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився . Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



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