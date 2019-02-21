На полігоні у Київській області підірвалися двоє військових

На полігоні у Київській області вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого травмувалися двоє військових.

У прес-службі 72 окремої механізованої бригади Збройних сил повідомили, що постраждалих доставили до медичного закладу Міноборони України та надали кваліфіковану допомогу.

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Наразі загроз життю військових немає.

Хочемо вкотре наголосити: не варто торкатися невідомих та підозрілих предметів на військових полігонах. Це несе небезпеку,

– зазначили у повідомленні.

За попередніми висновками, інцидент відбувся через особисте порушення заходів безпеки. Деталі з'ясовуватимуть у ході службового розслідування.