На полігоні у Київській області підірвалися двоє військових
На полігоні у Київській області вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого травмувалися двоє військових.
У прес-службі 72 окремої механізованої бригади Збройних сил повідомили, що постраждалих доставили до медичного закладу Міноборони України та надали кваліфіковану допомогу.
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Наразі загроз життю військових немає.
Хочемо вкотре наголосити: не варто торкатися невідомих та підозрілих предметів на військових полігонах. Це несе небезпеку,
– зазначили у повідомленні.
За попередніми висновками, інцидент відбувся через особисте порушення заходів безпеки. Деталі з'ясовуватимуть у ході службового розслідування.
Джерело: 24 Канал
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