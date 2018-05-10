На Позняках у Києві обмежать рух транспорту на півтора роки

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Із 1 червня поточного року до 30 листопада 2019 року, терміном на 18 місяців, буде обмежено рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на вулицях Здолбунівській та Припʼятській.

"Публічному акціонерному товариству "Київенерго" доручено погодити в управлінні патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період будівельних робіт, а також забезпечити на цей час вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів. Після завершення робіт до 30 листопада 2019 року товариство також має відновити покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину у межах розриття", – йдеться у повідомленні.