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      На скільки зросте економіка України у 2020 році: прогноз від ЄБРР

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      Зростання економіки України у 2020 році
      Зростання економіки України у 2020 році / volynonline.com

      Європейський банк реконструкції і розвитку очікує, що українська економіка у 2020 році зросте з 3% до 3,5%. Як відзначають в ЄБРР, українська економіка є стійкою до політичних чинників, але темпи її зростання досі залишаються скромними.

      "Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% у 2019, як і в минулому році, і дещо прискориться до 3,5% у 2020 році", – мовиться у прогнозі ЄБРР.

      Читайте також: Як зростатиме українська економіка в 2020 році: прогноз від Милованова

      При цьому банк наголошує на вирішальному значенні для макроекономічної стабільності укладання угоди про нову програму з Міжнародним валютним фондом, оскільки в 2020-2021 роках на Україну чекають великі виплати за державним боргом.

      "Інфляція споживчих цін сповільнилася до 7,5% у вересні 2019 року, але все ще перебувала вище від цільового показника регулятора у 5%", – мовиться у повідомленні банку.

      Зауважимо, що Кабмін України упродовж наступних 5 років планує зростання економіки на 40%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші МВФ ЄБРР
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