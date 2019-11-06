На скільки зросте економіка України у 2020 році: прогноз від ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку очікує, що українська економіка у 2020 році зросте з 3% до 3,5%. Як відзначають в ЄБРР, українська економіка є стійкою до політичних чинників, але темпи її зростання досі залишаються скромними.

"Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% у 2019, як і в минулому році, і дещо прискориться до 3,5% у 2020 році", – мовиться у прогнозі ЄБРР.

Читайте також: Як зростатиме українська економіка в 2020 році: прогноз від Милованова

При цьому банк наголошує на вирішальному значенні для макроекономічної стабільності укладання угоди про нову програму з Міжнародним валютним фондом, оскільки в 2020-2021 роках на Україну чекають великі виплати за державним боргом.

"Інфляція споживчих цін сповільнилася до 7,5% у вересні 2019 року, але все ще перебувала вище від цільового показника регулятора у 5%", – мовиться у повідомленні банку.

Зауважимо, що Кабмін України упродовж наступних 5 років планує зростання економіки на 40%.