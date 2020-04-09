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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Київщині можуть максимально обмежити пересування, а карантин продовжити до осені

      - Читать новость на русском
      Карантинні обмеження на Київщині / День

      Якщо мешканці Київської області не будуть дотримуватися правил карантину, їх можуть посилити. Зокрема, можуть ввести додаткові обмеження на вихідні.

      Відповідну заяву зробив виконувач обов’язків голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін під час брифінгу. За його словами, на вихідних в області можливе посилення карантинних заходів.

      "У суботу та неділю в області, найімовірніше, буде введений режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то нам вдасться втримати ситуацію і ми почнемо виходити з карантину", – заявив Володін.

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      При цьому він додав, що є ризик того, що карантин продовжать до осені.

      Володін також озвучив інформацію про стан захворюваності на COVID-19 в Київській області. За його даними, було виявлено 133 випадки захворювання. За останню добу — 12 нових випадків. 42 особи госпіталізовані. Інші — на самоізоляції. Серед інфікованих 10 дітей. Підозра на зараження — 533 особи. 6 одужало, 5 померло.


      Зміни до карантинних обмежень від Кабінету Міністрів України / Інфографіка КМУ

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус COVID-19 Новини політики Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Києва
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