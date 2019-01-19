На вокзалі Києва починає патрулювати спецпідрозділ поліції

На Центральному залізничному вокзалі в Києві з 20 січня за дотриманням громадського порядку пильнуватиме Нацполіція.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Читайте також: НАБУ запідозрило групу осіб у розкраданні майже 100 мільйонів гривень "Укрзалізниці"

На вокзалі патрулюватимуть бійці спецпідрозділу з охорони громадського порядку (ТОР).

Таке рішення було ухвалено у зв'язку зі збільшенням випадків несанкціонованої торгівлі, жебракування, перебування на вокзалі осіб без постійного місця проживання, нелегального обміну валюти та іншими правопорушеннями. Правоохоронці слідкуватисть за безпекою громадян не лише на вокзалі, а й у поїздах, що прибувають на станцію "Київ-Пасажирський".

Здійснювати прийом заяв від громадян про скоєння злочинів будуть працівники Сервісної служби Нацполіції. Станції для поліцейських розташовуватимуться в декількох спецільно облаштованих приміщеннях.

Окрім того, на вокзалі встановлено камери відеоспостереження з елементами інтелектуальної відеоаналітики.

Нагадаємо, з 15 січня 2019 року "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що пропонуються пасажирам. Зокрема, зросла ціна на комплект постільної білизни в поїзді, чай, каву і питну воду.