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      На вокзалі Києва починає патрулювати спецпідрозділ поліції

      578 Читать новость на русском
      Київський вокзал
      Київський вокзал / Фото з відкритих джерел

      На Центральному залізничному вокзалі в Києві з 20 січня за дотриманням громадського порядку пильнуватиме Нацполіція.

      Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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      На вокзалі патрулюватимуть бійці спецпідрозділу з охорони громадського порядку (ТОР). 

      Таке рішення було ухвалено у зв'язку зі збільшенням випадків несанкціонованої торгівлі, жебракування, перебування на вокзалі осіб без постійного місця проживання, нелегального обміну валюти та іншими правопорушеннями. Правоохоронці слідкуватисть за безпекою громадян не лише на вокзалі, а й у поїздах, що прибувають на станцію "Київ-Пасажирський".

      Здійснювати прийом заяв від громадян про скоєння злочинів будуть працівники Сервісної служби Нацполіції. Станції для поліцейських розташовуватимуться в декількох спецільно облаштованих приміщеннях.

      Окрім того, на вокзалі встановлено камери відеоспостереження з елементами інтелектуальної відеоаналітики.

      Нагадаємо, з 15 січня 2019 року "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що пропонуються пасажирам. Зокрема, зросла ціна на комплект постільної білизни в поїзді, чай, каву і питну воду.

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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