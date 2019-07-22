На Закарпатті програють усі кандидати, яких підтримує Угорщина

Троє кандидати до Верховної ради, які балотувалися у мажоритарних округах на Закарпатті і мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.

Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт – балотувалися як самовисуванці у парламент за мажоритарними округами, про це свідчать дані на сайті ЦВК.

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Вони використовували як українську, так і угорську версію гасла "Nekünk Kárpátalja az első". Українською ця фраза перекладається як "Для нас головне – Закарпаття".

Брензович у минулому скликанні був депутатом від БПП – тепер він програє на окрузі №73. За підрахунком 55,65% протоколів, він має вдвічі менше голосів за свого конкурента Владіслава Поляка.

Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

На окрузі номер 69 Товт посідає третє місце із результатом 14,22% голосів. На цьому окрузі опрацьовали вже 72,18% протоколів. Натомість на окрузі номер 68 ЦВК опрацювала майже половину протоколів – і Борто займає лише 4 місце. У нього 15,90% голосів, ЦВК опрацювала майже половину протоколів.

Зазначимо, МЗС України закликало угорську владу утриматись від поїздок на Закарпаття до завершення виборів, щоб не робити агітації кандидатам у депутати. Проте, угорська делегація все одно приїхала. В Україні це вважають демонстрацією неповаги до партнерських стосунків.

Що відбувається між Україною та Угорщиною?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Після цього був скандал із роздачею угорських паспортів, яке відбувалася прямо через посольство Угорщини у місті Берегово. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).

Хто лідирує на виборах?

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

Партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування.