На Землю може впасти величезна космічна станція

Перша китайська орбітальна станція "Тяньгун-1" масою 8,5 тонн може впасти на Землю наприкінці лютого.

Про це свідчать дані системи контролю космічного простору США, передає "Інтерфакс-Україна".

Станція "Тяньгун-1", яку було запущено 29 вересня 2011 року, припинить балістичне існування на орбіті й увійде у щільні шари атмосфери Землі в останні дні лютого,

Орієнтовно, це станеться 22 лютого. Не згорілі у щільних шарах атмосфери уламки станції, маса якої становить 8,5 тонни, можуть сягнути поверхні Землі.

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Наразі не відомо, чи станція керована. Якщо ні, то вона може впасти у смузі між 42,7 градуса північної та південної широти. А якщо керований, то її затоплять в одному з віддалених районів Світового океану.