13:59
23 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Росії замість грошової премії – похвала. Ноу-хау з мощами
      Вєсті Кремля
      22:19, 22 березня
      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
      Вєсті.UA
      21:01, 22 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      На Житомирщині збудують сім сонячних електростанцій

      98 Читать новость на русском
      На Житомирщині збудують сім сонячних електростанцій
      На Житомирщині збудують сім сонячних електростанцій / smarteco.biz.ua

      У Житомирській області підписали меморандум на реалізацію проектів будівництва сонячних електростанцій. Відтак коштом інвесторів з'являться аж сім СЕС загальною потужністю 245 Мегаватів.

      Попри те, що Житомирщина є північною областю, інвесторів зацікавив бізнес-клімат регіону. Тож, після етапів громадських слухань та розв'язання організаційних питань розпочнеться будівництво СЕС. Про це повідомили на сайті Житомирської ОДА.

      Читайте також: На Хмельниччині запрацювала друга найбільша сонячна електростанція

      Планується, що промислові сонячні електростанції з'являться у Лугинському, Коростенському, Хорошівському, Любарському, Брусилівському, Малинському та Чуднівському районах.

      Загалом у будівництві будуть брати участь такі компанії: Altostrata Energy Limited (Ірландія), Upgrade Energy (Бельгія), Better Energy Energo P/S, Modus Energy International, B.V. LLC (Литва), GESS (США).

      У відомстві зазначили, що вже уклали попередній договір з "Укренерго" щодо продажу електроенергії.

      Варто зазначити, що протягом останніх років ринок відновлюваної енергетики в Україні стрімко розвивається. Закордонні компанії інвестують великі суми у побудову нових сонячних та вітряних електростанцій. Зокрема нещодавно у Вінниці відкрили вітчизняний завод з виготовлення сонячних панелей. Це означає, що відтепер Україна зможе виготовляти 100% складових сонячних електростанцій та забезпечувати внутрішній ринок.

      blog_ava
      Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією: відео
      сьогодні
      5269
      Теги: Новини України Відновлювана енергетика Сонячна енергетика Будівництво Житомирська область Новини Житомира Інвестиції
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      сьогодні , 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      Альона Захарова 307
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сьогодні , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 878
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сьогодні , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 670
      Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      сьогодні , 08:40 Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      Артем Овдієнко 285
      Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією: відео
      сьогодні , 08:10 Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією: відео
      5269
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук