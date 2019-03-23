На Житомирщині збудують сім сонячних електростанцій

У Житомирській області підписали меморандум на реалізацію проектів будівництва сонячних електростанцій. Відтак коштом інвесторів з'являться аж сім СЕС загальною потужністю 245 Мегаватів.

Попри те, що Житомирщина є північною областю, інвесторів зацікавив бізнес-клімат регіону. Тож, після етапів громадських слухань та розв'язання організаційних питань розпочнеться будівництво СЕС. Про це повідомили на сайті Житомирської ОДА.

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Планується, що промислові сонячні електростанції з'являться у Лугинському, Коростенському, Хорошівському, Любарському, Брусилівському, Малинському та Чуднівському районах.

Загалом у будівництві будуть брати участь такі компанії: Altostrata Energy Limited (Ірландія), Upgrade Energy (Бельгія), Better Energy Energo P/S, Modus Energy International, B.V. LLC (Литва), GESS (США).

У відомстві зазначили, що вже уклали попередній договір з "Укренерго" щодо продажу електроенергії.

Варто зазначити, що протягом останніх років ринок відновлюваної енергетики в Україні стрімко розвивається. Закордонні компанії інвестують великі суми у побудову нових сонячних та вітряних електростанцій. Зокрема нещодавно у Вінниці відкрили вітчизняний завод з виготовлення сонячних панелей. Це означає, що відтепер Україна зможе виготовляти 100% складових сонячних електростанцій та забезпечувати внутрішній ринок.