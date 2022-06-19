Наближення деокупації: ЗСУ просунулися на понад 10 кілометрів у напрямку Мелітополя

Українські військові наблизились до кордонів Херсону. На Запорізькому напрямі лінія фронту просунулась на вже на понад 10 кілометрів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров переконаний, що ЗСУ звільнять Херсон вже найближчим часом. На його думку, це трапиться у найближчі тижні.

Він додав, що те ж стосується Мелітополя – від Запорізького напрямку до Мелітополя українські захисники та захисниці просунулись вже на більш ніж 10 кілометрів.