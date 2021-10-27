НАБУ має понад десяток заяв про "зарплати" у конвертах для нардепів, – Ситник

Артем Ситник заявив, що у НАБУ є заяви, в яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах". За його словами, таких документів понад десяток.

Про це директор Національного антикорупційного бюро поінформував у коментарі журналістам і представникам засобів масової інформації.

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Він відповів на запитання, чи реагує НАБУ на повідомлення у пресі з приводу отримання народним депутатам так званих доплат в конвертах.

Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв – понад десяток,

– зазначив Артем Ситник.

Директор додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

Що відомо про гроші в конвертах для нардепів

Про такі "заохочення" для нардепів у листопаді 2019 року відверто поспілкувалися парламентар Микола Тищенко та пранкер Джокер, який назвався співрозмовнику тодішнім генпрокурором Рябошапкою.

Жартівник зауважив, що однопартійці Тищенка хотіли писати заяву про те, як він роздає зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було? Окрім того, пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп натомість попросив поради, як це зробити: "Скажи, пліз, поміняю тактику".

Також про незаконні виплати "слугам" згадувала Ганна Скороход, яку пізніше виключили із цієї депутатської фракції. Зокрема, вона назвала суму, що фігурувала в конвертах – 5 тисяч доларів.