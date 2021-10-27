НАБУ має понад десяток заяв про "зарплати" у конвертах для нардепів, – Ситник
27 жовтня 2021 , 18:58Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Артем Ситник заявив, що у НАБУ є заяви, в яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах". За його словами, таких документів понад десяток.
Про це директор Національного антикорупційного бюро поінформував у коментарі журналістам і представникам засобів масової інформації.
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Він відповів на запитання, чи реагує НАБУ на повідомлення у пресі з приводу отримання народним депутатам так званих доплат в конвертах.
Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв – понад десяток,
– зазначив Артем Ситник.
Директор додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.Зверніть увагу! Рада 30 березня 2021 року проголосувала за "податкову амністію", яку проведуть з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.
Що відомо про гроші в конвертах для нардепів
- Про такі "заохочення" для нардепів у листопаді 2019 року відверто поспілкувалися парламентар Микола Тищенко та пранкер Джокер, який назвався співрозмовнику тодішнім генпрокурором Рябошапкою.
- Жартівник зауважив, що однопартійці Тищенка хотіли писати заяву про те, як він роздає зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було? Окрім того, пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп натомість попросив поради, як це зробити: "Скажи, пліз, поміняю тактику".
- Також про незаконні виплати "слугам" згадувала Ганна Скороход, яку пізніше виключили із цієї депутатської фракції. Зокрема, вона назвала суму, що фігурувала в конвертах – 5 тисяч доларів.