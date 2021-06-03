НАБУ розслідує справи проти нардепів Герасимова, Шахова і Волинця

3 червня 2021 , 19:01
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Джерело:

телеграм-канал Олега Новікова

Щодо нардепів Сергія Шахова, Артура Герасимова з "ЄС" і Михайла Волинця з "Батьківщини" НАБУ відкрило кримінальні провадження. Вони стосуються ймовірного неправдивого декларування.

Справи порушила генпрокурорка Ірина Венедіктова ще 5 травня. Відповідну інформацію журналісту Олегу Новікову надали у НАБУ.

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Ймовірна брехня у деклараціях

Усі справи порушені за частиною 2 статті 366-2 про недостовірне декларування. Щодо двох депутатів справу відкрили через ймовірне недекларування власне ними. Щодо третього – стосовно недекларування особи, яка має ознаки члена родини. Щоправда, імені депутатів у НАБУ не зазначають.

Вілла Герасимова в Іспанії

  • Журналісти "Схем" дізналися про двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіють співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов і його дружина.
  • Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів, і судячи зі схожих будинків поруч, вілла коштує понад 10 мільйонів гривень.

  • Герасимов запевнив, що повідомив про них НАЗК "у встановлені законом терміни". І розповів, що йому стало про них відомо вже після завершення терміну електронного декларування за підсумками 2020 року.

Квартира Волинця у Києві 

  • Нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець не задекларував гроші, яких йому бракувало на купівлю квартири.
  • На думку прокуратури, депутат у декларації за 2020 рік не вказав джерело походження 3 мільйонів гривень. 
  • Як з'ясували журналісти "Схем", у червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за мільйони гривень. І одразу придбав нове, значно дорожче, житло.
  • Сам депутат пояснив журналістам, що грошима на купівлю квартири йому допомогла "жінка, з якою він проживає".

Котедж Шахова під Києвом

  • Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов не вказав у декларації цивільну дружину Інну Журбу та її численне майно.
  • Зокрема на неї записаний маєток у котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом на 1 330 квадратних метрів і 8 квартир на Печерську в Києві. 
Автор: Вероніка Климська