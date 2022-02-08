НАБУ й САП скерували до суду справу проти Дубневича

Антикорупційні органи скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України у заволодінні понад 93 мільйонів гривень Укрзалізниці. Мовиться про Ярослава Дубневича.

Відповідний документ направили до суду працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За інформацією слідства, народний депутат спільно з 8 особами організував схему, в результаті якої філія "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці закуповувала стрілкову продукцію за суттєво завищеними цінами.

При цьому товари купувати не у виробника, а через компанії-посередниці, бенефіціарним власником однієї з яких є народний депутат – ймовірно мовиться про Ярослава Дубневича. Таку схему використовувати з грудня 2015 до березня 2017 року.

Внаслідок цього Укрзалізниця зазнала збитків на суму 93,28 мільйона гривень. Згідно з даними слідства, незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподілили між собою.

Дубневича затримали та відправили до СІЗО у 2019, але 8 листопада він вийшов під заставу у майже 100 мільйонів гривень.



Корупційна схема в Укрзалізниці / Інфографіка НАБУ

Корупційна схема в Укрзалізниці: що треба знати

У січні 2019 роки 7 особам, які причетні до реалізації корупційної схеми, повідомили про підозру. У лютому затримали та повідомили про підозру ще одному учаснику.

Розслідування щодо 8 осіб завершили у травні 2019 року.

Аж у жовтні 2019 року, після згоди Верховної Ради України, коло підозрюваних поповнив народний депутат, якого вважають організатором схеми – Ярослав Дубневич.

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