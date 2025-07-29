У Верховній Раді 31 липня має відбутися голосування за новий президентський законопроєкт щодо повернення незалежності НАБУ та САП. Проте можливі різні сценарії щодо підтримки цього документу.

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу про очікування щодо того, що цей законопроєкт буде проголосовано і також його підпише Володимир Зеленський. Також важливо, щоб були зроблені усі юридичні кроки з відновлення незалежності НАБУ і САП.

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Як депутати можуть уникнути голосування за законопроєкт щодо НАБУ та САП?

Богуславець зазначила, що сьогодні лунають висловлювання від депутатів зі "Слуги народу", які не впевнені, чи відбудеться це голосування, адже немає єдності щодо цього законопроєкту.

Зокрема депутат Максим Бужанський на питання, чи буде він голосувати 31 липня, відповів, що, мовляв, "подивимося, чи будуть подані альтернативні законопроєкти". Це означає лише одне – вони готують плацдарм, щоб затягнути процес,

– підкреслила голова Антикорупційного центру "Межа".

Тому Комітет з правоохоронної діяльності, який 30 липня розглядатиме новий законопроєкт президента щодо НАБУ та САП, має рекомендувати Верховній Раді проголосувати за нього. Тому що все інше, як зауважила Богуславець, – це можливість відійти назад і розглядати альтернативні законопроєкти.

Ми вимагаємо, щоб Правоохоронний комітет рекомендував за основою і в цілому для Верховної Ради 31 липня розглянути всім складом парламенту цей закон,

– наголосила вона.

Якщо ж цей законопроєкт не буде проголосований, то для України можуть виникнути загрози на міжнародній арені.

Можемо втратити величезну кількість грошей. Йдеться про десятки мільярдів євро від фінансового донора України – Євросоюзу, без яких українська економіка може рухнути,

– підкреслила голова Антикорупційного центру "Межа".

Крім того, Україна може зазнати репутаційних збитків, адже останні приблизно 10 років Київ декларував, що бореться за демократію, прагне доєднатися до Європейського Союзу. І при цьому в парламенті намагаються, за її словами, знищити в недемократичний спосіб антикорупційні інституції, які є надбанням Революції Гідності.

Тому ми не розглядаємо іншого сценарію, як голосування за новий президентський законопроєкт. Так само вважають і в Брюсселі, як говорять наші міжнародні партнери, іноземні журналісти,

– відзначила Мартина Богуславець.

Вона додала, що зараз ще не пізно виконати усі умови, які для нас ставить МВФ та ЄС і проголосувати цей закон, а також призначити директора Бюро економічної безпеки, детектива НАБУ Олександра Цивінського. Це також є умовою фінансування України з боку МВФ.

Нагадаємо, що 31 липня ВРУ розгляне законопроєкт №13533 президента України. Раніше у західних ЗМІ з'явилась інформація, що нібито десятки депутатів не підтримають новий законопроєкт. Однак речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук зазначила, що її однопартійці підтримають президентський законопроєкт. Водночас інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, за її словами, не відповідає дійсності. Вона наголосила, що всередині фракції депутати налаштовані підтримати президентський законопроєкт №13533.