НАБУ та САП затримали "слугу" Кузьміних

Правоохоронці затримали нардепа Сергія Кузьміних. Його підозрюють у хабарництві.

Мовиться про отримання неправомірної вигоди в 558 тисяч гривень. Про це повідомляють у САП.

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НАБУ та САП затримали Кузьміних

Сергія Кузьміних, який є чинним народним депутатом від "Слуги народу", співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 7 лютого.

Він перебував у розшуку в зв'язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу,

– додали у САП.



Правоохоронці затримали "слугу" Кузьміних / Фото САП

Кузьміних спіймали на хабарі: коротко

Кузьміних 28 січня викрили на хабарництві. Він нібито отримав 558 тисяч гривень і мав посприяти укладенню договорів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.

У "Слузі народу" заявили, що ця новина стала шоком, бо політик мав великий кредит довіри.

Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктов підписала підозру чинному парламентарю.

Сам же народний депутат попросив тимчасово виключити його зі складу провладної фракції.

Народний депутат проігнорував 3 виклики на допити. Водночас чоловік, який представлявся адвокатом Кузьміних, розповів правоохоронцям, що його підзахисний нібито у лікарні.

Після цього, 3 лютого, Національне антикорупційне бюро оголосило "слугу народу" в розшук.

Текст публікації САП:

Щойно НАБУ та САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку в зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.