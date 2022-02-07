НАБУ та САП затримали "слугу" Кузьміних
Джерело:САП
Правоохоронці затримали нардепа Сергія Кузьміних. Його підозрюють у хабарництві.
Мовиться про отримання неправомірної вигоди в 558 тисяч гривень. Про це повідомляють у САП.
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НАБУ та САП затримали Кузьміних
Сергія Кузьміних, який є чинним народним депутатом від "Слуги народу", співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 7 лютого.
Він перебував у розшуку в зв'язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу,
– додали у САП.
Правоохоронці затримали "слугу" Кузьміних / Фото САП
Кузьміних спіймали на хабарі: коротко
- Кузьміних 28 січня викрили на хабарництві. Він нібито отримав 558 тисяч гривень і мав посприяти укладенню договорів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.
- У "Слузі народу" заявили, що ця новина стала шоком, бо політик мав великий кредит довіри.
- Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктов підписала підозру чинному парламентарю.
- Сам же народний депутат попросив тимчасово виключити його зі складу провладної фракції.
- Народний депутат проігнорував 3 виклики на допити. Водночас чоловік, який представлявся адвокатом Кузьміних, розповів правоохоронцям, що його підзахисний нібито у лікарні.
- Після цього, 3 лютого, Національне антикорупційне бюро оголосило "слугу народу" в розшук.
Текст публікації САП:
Щойно НАБУ та САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку в зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.