НАБУ відкрили ще одну справу щодо Мінекології часів Злочевського

На початку 2017 року Burisma Group заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній.

Як йшлося в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом "взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group". У ГПУ уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину, про це йдеться у програмі "Схеми"(спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").

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Експерти Transparency International і "Центру протидії корупції", які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.

Раніше програма "Схеми" виявила, що щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його близькі соратники у владі – Ігор Кононенко та Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ "Парі" (Burisma Group).

Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Микола Злочевський, колишній міністр екології уряду Миколи Азарова та близький соратник Віктора Януковича, який виїхав після Майдану з України через загрозу кримінального переслідування.