НАБУ відкрило справу проти Кличка і двох його заступників / Getty Images

Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників через можливу державну зраду і розкрадання державних грошей при забудові столиці. Сам Кличко впевнений у безперспективності справи і не заперечує проти перевірки.