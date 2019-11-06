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      НАБУ відкрило справу проти Кличка і двох його заступників

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      НАБУ відкрило справу проти Кличка і двох його заступників
      НАБУ відкрило справу проти Кличка і двох його заступників / Getty Images

      Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників через можливу державну зраду і розкрадання державних грошей при забудові столиці. Сам Кличко впевнений у безперспективності справи і не заперечує проти перевірки.

      У Вищому антикорупційному суді пояснили, що суд зобов'язав НАБУ відкрити цю справу через бездіяльність керівника Головного підрозділу детективів НАБУ.

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      "Неназваний скаржник – фізична особа – звернувся до суду, щоб той зобов'язав НАБУ відкрити провадження. Перспективи ця справа не має, я переконаний. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито держзраду. Нехай перевіряють!" – сказав Кличко в телеефірі, повідомляє його пресслужба.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко НАБУ Антикорупційний суд Розслідування
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