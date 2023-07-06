Над Бєлгородом гучно: окупанти заявляють про атаку дронів на нафтосховище

У Бєлгородській області 6 липня вкотре сталася "бавовна". Місцеві жителі повідомляють, що чують вибухи.

Російські пропагандисти заявили про роботу ППО. У низці телеграм-пабліків публікують відповідні фото та відео, повідомляє 24 Канал.

До теми Уламки палаючого даху падають на тротуар: у Бєлгороді загорілася багатоповерхівка

У Бєлгороді сталася "бавовна"

За інформацією росЗМІ, 9 дронів літакового типу спробували атакувати велике нафтосховище та енергопідстанцію в Бєлгородській області. 6 з них буцімто вдалося збити. У районі досі чути роботу ППО.

За попередніми даними, постраждалих немає. Руйнувань також поки що не фіксують.

У Бєлгороді гучно: відео

О 18:43 в Бєлгороді та Бєлгородському районі навіть оголосили про ракетну небезпеку. Невдовзі губернатор області Вячєслав Гладков підтвердив інформацію про роботу ППО.

Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними, постраждалих немає. Є пошкодження даху в одному приватному домоволодінні. Оперативні та аварійні служби на місці, триває подворовий обхід,

– написав Гладков.

У Бєлгородській області працює ППО / Фото росЗМІ

Варто прочитати Густий чорний дим видно з усіх районів: у підмосковних Хімках спалахнула потужна пожежа

У Росії можуть початися "звільнення": коротко

Останніми місяцями на Бєлгородщині відбуваються доволі цікаві події. Там і раніше часто траплялися вибухи та пожежі, однак цього разу пікантності додали бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії", які взялися за визволення області.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов нещодавно розповів, де ще можуть розпочатися "звільнення" після Бєлгородської області. За його словами, всередині країни-терористки є багато людей, які очікують на відповідний момент.

Представник української розвідки підкреслив, що в Росії існує багато територій з окремими конфліктними лініями, а також безліч народів, які підкорені росіянами та очікують можливості висловити свої права. Юсов вважає, що столичний регіон країни-агресорки може стати найбільш неспокійним.