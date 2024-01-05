Над Черкащиною збили 5 "Шахедів": внаслідок падіння уламків є пошкодження ЛЕП

Окупанти атакували Черкаську область "Шахедами". Захисники неба збили 5 ворожих дронів. Унаслідок падіння уламків сталося пошкодження ліній електропередач.

Оборонці вдало попрацювали під час повітряних тривог, зауважив очільник Черкаської ОВА. Ігор Табурець розповів про наслідки ворожої атаки, передає 24 Канал.

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Без світла 5 населених пунктів

Посадовець зазначив, що наші оборонці під час останніх повітряних тривог вдало попрацювали. Так, у небі над областю знищили 5 ворожих "Шахедів".

Минулось без потерпілих. У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА,

– розповів очільник ОВА.

Табурець додав, що наразі без світла 3 населених пункти, ще 2 – частково. Аварійні бригади працюють.

Окупанти атакували Південь