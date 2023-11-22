Над Чорним морем знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6, який підкрадався до Одещини
Джерело:Сили оборони Півдня
Підрозділи ППО збили над Чорним морем рідкісний іранський дрон "Mohajer-6". Він підкрадався до Одеської області.
Підрозділи протиповітряної оборони ПвК "Південь" збили "Mohajer-6" над Чорним морем у вівторок 21 листопада.
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Що відомо про дрони "Mohajer-6"
"Mohajer-6" призначений для розвідки та атак. Він може нести 4 керовані ракети та апаратуру вагою до 100 кілограмів. Його дальність польоту до 200 кілометрів, а тривалість — до 12 годин. Максимальна висота роботи 5,4 кілометра.
У 2022 році росіяни придбали в Ірану близько 30 таких дронів. Перший із запущених в повітряний простір України, Сили оборони півдня збили над Чорним морем вже у вересні того ж року.
Наші воїни тоді виловили "Mohajer-6" із його ракетами Ghaem-5 і ретельно вивчили цей витвір ворожої техніки,
– повідомили Сили оборони Півдня.
Вночі окупанти атакували Україну дронами
- Ввечері 21 листопада 2023 року росіяни атакували Україну 14 дронами з Приморсько-Ахтарська. Крім цього, була випущена крилата ракета Х-22 із літака Ту22М3.
- Ворожа атака тривала від 20:00 вечора 21 листопада по 03:00
- Наші сили ППО знищили усі 14 ворожих безпілотників "Shahed-131/136".
- Щодо крилатої ракети Х-22, то вона не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Однак вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо, минулося без постраждалих.