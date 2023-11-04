Над Дніпровським районом збили 3 ракети

Росія ввечері атакувала Дніпропетровщину ракетами. Нашим захисникам вдалося збити кілька ворожих цілей.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про успіхи нашої ППО. Він створив відповідний допис у соцмережах.

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Що розповів Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА заявив, що 3 ворожі ракети було збило 4 листопада над Дніпровським районом.

Дякую захисникам неба! Вони збили над Дніпровським районом 3 ракети,

– написав він.

За його словами, оборонці з ПвК "Схід" приземлили ворожі цілі.

Що сказали у ПС ЗСУ

Повітряні сили підтвердили збиття трьох ракет на Дніпропетровщині. Там заявили, що Росія ввечері 4 листопада атакувала балістичними та крилатими ракетами Дніпропетровську та Полтавську області.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К". Тримаймо небо!

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про вибухи у Дніпрі

За неофіційними та попередніми даними від телеграм-каналів, жителі Дніпра могли чути близько 10 звуків вибухів.

Перший вибух пролунав незабаром після оголошення повітряної тривоги на Дніпропетровщині та попередження від ПС ЗСУ про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Сергій Лисак закликав дніпрян зберігати режим інформаційної тиші. Пізніше він повідомив, що Росія поцілила по інфраструктурному об'єкту у Дніпровській громаді. Очільник Дніпропетровської ОВА заявив, що попередньо обійшлося без загиблих.

Цього ж вечора Росія атакувала Полтавщину

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про ракетну атаку Росії на Полтавщину. За його словами, у Миргородському районі житлові будинки зазнали пошкоджень через падіння уламків ракети.

На жаль, є загиблі. Цією атакою окупанти забрали життя в жінки. Також є постраждалі, зокрема двоє дітей. Наразі встановлюються подробиці щодо чергового прояву російської агресії.