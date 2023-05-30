Над Києвом збили понад 2 десятки дронів: у КМВА розповіли перші деталі про нічну атаку
Росія у ніч проти 30 травня знову атакувала Київ. Цього разу вороги запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
Згідно з даними КМВА, понад два десятки безпілотників над столицею збили наші військові. На жаль, є поранені та жертва.
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Що відомо про атаку на Київ
За попередніми даними, силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів. (Остаточні дані – у звітах Генштабу і Повітряних Сил),
– розповіли у КМВА.
Там зазначили, що окупанти за останні 24 години здійснили вже 3 напади. Ба більше, Росія постійно змінює зброю для атаки. Зокрема:
- після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, застосували виключно дрони;
- ця повітряна атака – 17 від початку місяця;
- її ворог здійснив виключно баражуючими боєприпасами Shahed.
Напад був масований, з різних напрямків, в декілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години!
– заявили в КМВА.
Варто зазначити, що тривога в Києві тривала з 1:35 по 4:46 30 травня, тобто посеред ночі, коли більшість людей сплять.
Які наслідки атаки росіян по Києву
Станом на 5:05 30 травня у КМВА уточнюють інформацію про наслідки атаки на Київ. Попередньо відомо, що внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:
- в Голосіївському – уламки впали на багатоповерховий житловий будинок, там спалахнула пожежа на останніх двох поверхах. Понад 20 мешканців евакуювали. Попередньо, одна людина загинула, троє людей – травмовані. Можуть бути зруйновані перекриття між поверхами. Під можливими завалами шукають людей;
- в Печерському районі – уламки пошкодили автомобілі;
- в Дарницькому районі – внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок, пошкоджено припарковані машини;
- в Дніпровському районі – палаючі уламки впали на зелену зону;
- в Подільському – на нежитлову забудову;
- у Святошинському районі – на територію одного з підприємств.
У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що дані постійно уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.
Атака на Київ: коротко
- Протягом останніх 24 годин ворог тричі атакував Київ. У ніч проти 29 травня по місту вдарили дронами та ракетами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та орієнтовно 35 дронів Shahed-136/131 з північного та південного напрямків.
- Тільки над Києвом у ту ніч сили ППО збили понад 40 повітряних цілей. Це була 15 атака на столицю України протягом травня 2023 року.
- Вже посеред дня 29 травня ворог продовжив ракетний терор Києва. Орієнтовно за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги по місту вдарили ракетами "Іскандер" з півночі Росії. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що ворог випустив 11 ракет, всі знищили Сили та засоби протиповітряної оборони.