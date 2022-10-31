Над Львівщиною збили ворожі ракети

Російські окупанти зранку 31 жовтня намагалися атакували Львівську область. Проте плани терористів з Росії зірвали підрозділи ППО.

Роботу ППО на Львівщині підтвердив глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він о 9:18 повідомив, що на Львівщині збили ракети ворога.

Дізнайтесь більше Масована ракетна атака по Україні: де пролунали вибухи та яка ситуація в регіонах

Окупанти намагалися атакувати Львівщину

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", – написав Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий також зранку опублікував допис, в якому зазначив, що сили ППО збивають ракети в туманну погоду.

"Сили ППО, які при такій туманній погоді збивають ракети, без перебільшення – титани", – писав Садовий.

Слід зазначити, що зранку повідомлялося про буцімто збиття російських ракет у Волинській області. Однак глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко спростував цю інформацію. Він зазначив, що на Волині все спокійно, а повідомлення про збиття ракет на Волині – неправдиве.

Росія масово атакує Україну

Російські військові продовжують тероризувати українські міста ракетними ударами. Зранку по всій території України оголосили повітряну тривогу, після чого в ряді регіонів пролунали вибухи.

Про роботу ППО на Київщині повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Водночас окупанти атакували Київ. Унаслідок удару по столиці в Києві виникли перебої зі світлом. Крім того, в Києві місцями є проблеми з водопостачанням і мобільним зв'язком.

ППО спрацювала у Полтавській області, а також на Вінниччині. Однак у Вінницькій області уламки впали на цивільні об'єкти. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Падіння уламків ракет зафіксовано на території Хмельницької області, унаслідок чого є руйнування цивільного об'єкту. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Натомість російські терористи завдали удару по Черкащині та Запоріжжю. У Черкаській області внаслідок ракетного удару по об'єкту інфраструктури частина області залишилася без світла. У Запоріжжі росіяни теж атакували критичну інфраструктуру.

На Кіровоградщині російські ракети влучили в енергетичний об'єкт, через що спалахнула пожежа.

Ворог завдав ракетних ударів по Харкову та області. У Харкові міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про два прильоти.

До уваги – Росія масово атакує Україну: дивіться відео