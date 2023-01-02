Вночі Росія атакувала дронами й Південь: захисники знищили 7 ворожих цілей
Джерело:Владислав Назаров
Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч з 1 на 2 січня ворог атакував нашу країну іранськими дронами.
Полковник ОК "Південь" Владислав Назаров розповів, що вночі ворожі дрони атакували Миколаївську область. Однак Сили оборони півдня забезпечують стабільний контроль ситуації.
До слова Нічна атака "Шахідами": у Києві пошкоджено енергооб'єкти, розпочалися аварійні відключення
Загарбники атакували Миколаївщину
Під час нічної дронової атаки, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 6 "Shahed-136" і ще 1 – підрозділом Нацгвардії.
Також один ворожий безпілотник вдалося збити силам протиповітряної оборони в районі Умані.
За інформацією Назарова, в морі продовжується шторм, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 6 одиниць, серед яких 1 ВДК, в Азовському – 1. Ракетоносії – в пунктах базування.
Моторошна атака Києва
- Також у цю ніч ворог атакував столицю України. У небі над Києвом цієї ночі вдалося збити 20 повітряних цілей. На жаль, деякі з "Шахідів" таки змогли завдати шкоди мешканцям столиці.
- Відомо, що потужний вибух пролунав у Деснянському районі Києва. Згодом заступник глави ОП Кирило Тимошенко зазначив, що там уламки дрона впали на проїжджу частину.
- Також стало відомо, що внаслідок атаки дронами постраждав 19-річний хлопець. Він отримав різану рану стопи, наступивши на скло, яке розлетілося після падіння уламків.
- У новорічну ніч окупанти також атакували Київ дронами-камікадзе. Тоді практично до самого світанку українські захисники збивали їх у небі над столицею. Відомо, що тоді вдалося збити 32 повітряні цілі ворога. До цього були залучені всі. "Шахіди" збивали з ПЗРК, авіації, систем ППО.
- У мережі показали обурливі фото уламків ворожих безпілотників. Перед тим, як випустити дрони, росіяни залишали на них "привітання" для українців.