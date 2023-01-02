Вночі Росія атакувала дронами й Південь: захисники знищили 7 ворожих цілей

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч з 1 на 2 січня ворог атакував нашу країну іранськими дронами.

Полковник ОК "Південь" Владислав Назаров розповів, що вночі ворожі дрони атакували Миколаївську область. Однак Сили оборони півдня забезпечують стабільний контроль ситуації.

До слова Нічна атака "Шахідами": у Києві пошкоджено енергооб'єкти, розпочалися аварійні відключення

Загарбники атакували Миколаївщину

Під час нічної дронової атаки, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 6 "Shahed-136" і ще 1 – підрозділом Нацгвардії.

Також один ворожий безпілотник вдалося збити силам протиповітряної оборони в районі Умані.

За інформацією Назарова, в морі продовжується шторм, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 6 одиниць, серед яких 1 ВДК, в Азовському – 1. Ракетоносії – в пунктах базування.

Моторошна атака Києва