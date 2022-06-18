Над Одещиною вночі збили дві крилаті ракети окупантів

Уночі проти 18 червня ворог атакував Одещину ракетами, які летіли із території тимчасово окупованого Криму. На щастя, Збройним Силам України вдалося ліквідувати снаряди.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Відеозвернення із відповідною інформацією він опублікував у своєму телеграм-каналі

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