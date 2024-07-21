Чим могли збити балістику над Одесою: у Defense Express припустили засоби

Українським військовим 18 липня вдалося збити ракету ОТРК "Іскандер", якою росіяни атакували Одеську область. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

В етері 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков припустив, якими засобами Повітряні сили могли знешкодити російську повітряну ціль на Одещині.

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Як ворог розуміє, яка система з'явилася в Україні

Є лише два варіанти, чим можна збити балістику – Patriot або SAMP/T.

Враховуючи, що Україні обіцяно більше Patriot, ніж SAMP/T, то за статистичною ймовірністю Одесу тепер охороняє ЗРК Patriot,

– сказав Катков.

Ворогу це відомо, поготів кожна радіолокаційна станція зенітно-ракетного комплексу має свою сигнатуру випромінення та вона фіксується засобами радіоелектронної розвідки ворога.

Противник об'єктивно класифікує та кодифікує випромінення РЛС і розуміє, який конкретно комплекс охороняє певний регіон. До того ж відео зі збиттям балістичної ракети "Іскандер" над Одесою через 5 хвилин з'явилося у мережі.

Мільйон разів просять людей не знімати роботу ППО, хоча б банально з власної безпеки,

– зауважив головний редактор Defense Express.

Додаткові комплекси Patriot Україні повинні передати США, Румунія, Німеччина та Нідерланди з неназваними партнерами. Комплекс SAMP/T загалом один раз передала Італія разом з Францією, ще одну систему декілька місяців тому Італія пообіцяла передати самостійно.

"Вочевидь, щось з цього доїхало й тепер охороняє Одесу не лише від балістичних ракет, адже комплекси такого класу можуть забезпечувати надійну протиповітряну та протиракетну оборону від високошвидкісних ракет.

Мова йде і про Х-22, і Х-32, й "Онікси", "Кинджали" та "Циркони", – додав Катков.