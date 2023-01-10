Над окупованим Кримом – дуже неспокійно: місцеві чули вибухи у кількох місцях

На тимчасово окупований півострів вкотре завітала "бавовнятко". Місцеві чули вибухи в декількох районах Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Над містом помітили невідомий безпілотник.

Близько 12:40, 10 січня над Кримом пролетіло декілька "загадкових" повітряних цілей, після чого пролунала серія потужних вибухів. Ворожі телеграм-канали, як завжди, зазначають, що "працює російська ППО". Про це інформує 24 Канал.

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Де саме прогриміли вибухи

Зауважмо, що, ймовірно, "бавовнятко" цього разу завітало в селище Гвардійське у Сімферопольському районі Кримського півострова. У цьому населеному пункті розташований залізничний вузол Острякове, який сполучає Сімферополь зі Джанкоєм. Важливо, що останній з перелічених населених пунктів окупанти перетворюють на воєнну базу аж від 2014 року.

Окрім того, варто зазначити, що окупаційна влада після повідомлень про вибухи закликала місцевих не лякатися "гучних звуків", адже це "працюють системи протиповітряної оборони". Однак жителі півострова не вірять загарбникам та продовжують з'ясовувати, що і де "бахнуло".

У російських військових сьогодні тренування розрахунків комплексів ППО: триває робота з навчальних мішеней. У місті все спокійно,

– заявив "губернатор".

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Цікаво, що у намаганнях заспокоїти людей окупанти почали заявляти, що це насправді пролетів звичайний літак, тому переживати не варто. Однак навряд літак так "бахкає". І якщо це був літак, то чому спрацювали системи ППО. Словом, розібратися, що відбувається на окупованому півострові, вкрай важко. Проте паніка серед загарбників – це те, що точно вигідно для України.

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Нагадаємо, що у ніч на 10 січня гучна "бавовна" розцвіла у місті Шебекіно, яке у Бєлгородській області Росії. Жителі населеного пункту чули серію вибухів у кількості 15 штук. Місцева влада закликала людей спускатися в укриття на не нехтувати тривогою.