Над Сумщиною вранці збили крилату ракету

Сьогодні зранку, 29 травня у небі над Сумською областю протиповітряна оборона збила ворожу ракету.

Про це повідомили у Сумській ОВА. Там подякували військовим Повітряних сил за відбиту атаку ворога.

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"У небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету Дякуємо нашим Захисникам неба", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки росіян уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Атака ворога

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 6:59, тривала вона до 7:21. Командування Повітряних сил повідомляло про ракетну небезпеку і про те, що зафіксована швидкісна ціль через Сумську область в напрямку Чернігівщини.

Цієї ночі Росія атакувала Україну 14 ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ. Сили протиповітряної оборони знищили 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.