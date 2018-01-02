Над Одесою встановили гігантського янгола зі смартфоном: опубліковано фото

Гігантську композицію "Двері раю" відомого скульптора Олександра Мілова встановили на даху одного з цехів місцевого заводу на Водопровідній.

На даху сидить ангел у позі лотоса з мобільним пристроєм у руках, інформує "Думская".

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"Мобільний телефон в його (янгола - ред.) руках має на фасадній частині символ - замкову щілину, що світиться, - й зображає двері в рай, які він охороняє. З невидимого глядачу боку телефона на яскравому екрані зображено годинник, що йде у зворотному напрямку, дзеркально поточному на цей момент час", – прокоментував автор арт-об'єкта Олександр Мілов.



Янгол зі смартфоном в Одесі



У виданні зазначають, що годинник можна буде розгледіти в відображенні окулярів янгола. Це символ часу, що минає. У вечірній та нічний час буде підсвічуватися меч і німб.



Ангела, загальна вага якого становить 10 тонн, виготовили зі сталевих труб, які захищені антикорозійним покриттям. Конструкція обладнана світлодіодним підсвічуванням.



Висота фігури становить 27 метрів.



Янгол зі смартфоном в Одесі



Янгол зі смартфоном в Одесі

До слова, у понеділок, 25 грудня, напередодні Нового року – року собаки, в Одесі пройшов незвичайний пухнастий парад, в якому взяло участь близько 60 самоїдських собак і їх власників.