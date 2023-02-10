Є перспектива отримати літаки: чого очікувати від "Рамштайн-9"

14 лютого відбудеться дев'яте засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема очікується ухвалення організаційних моментів щодо постачання військової допомоги Україні.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що ухвалити рішення про передачу техніки недостатньо, потрібно провести величезну підготовчу роботу.

Дивіться також Зеленський пообіцяв Повітряним силам ЗСУ сучасні та ефективні крила

Ступак зауважив, головне, що питання про авіацію зараз розглядається і стоїть на порядку денному. Питання рухається, хоч і не швидко.

Важлива підготовка

Підготовка пілотів та техніків для керування та експлуатації західних винищувачів потребує немало часу, наголосив Ступак. Крім того, для літаків необхідно забезпечення запасними частинами, ракетами тощо.

Можливо, спочатку навчання відбуватиметься на простіших літаках, якими зараз користуються в НАТО для того, щоб потім пересадити їх на один з варіантів літаків, які в них є на озброєнні – F-16, Eurofighter Typhoon, Gripen тощо,

– додав експерт.

Ступак про питання авіації для України: дивитись відео

Яку зброю та техніку може передати Велика Британія

За словами Ступака, зараз важливо, що Україна може отримати літаки-розвідники, радар яких дозволяє бачити на декілька сотень кілометрів вглиб території і відрізняти танк від БМП. Для України це буде дуже своєчасно.

Дуже великі сподівання в мене на різноманітну далекобійну зброю, яка є на озброєнні у Великої Британії,

– зауважив мовець.

Це можуть бути не Atacms, а інша зброя, яка зможе знищувати склади з боєприпасами росіян за дистанцією сто плюс кілометрів, підсумував Ступак.

Україна може отримати військову авіацію від Заходу