Ніхто на Заході не боїться погроз Путіна: чому зволікають із дозволом бити вглиб Росії
Росія почала погрожувати НАТО прямим протистоянням через надання Україні дозволу на удари вглиб російської території. Втім, насправді на Заході не бояться слів Владіміра Путіна й можливих ескалацій з боку країни-агресора.
В етері 24 Каналу політолог Олег Саакян пояснив, чому партнери утримуються від зняття обмежень з України на удари по російській території та як кремлівська пропаганда пояснюватиме росіянам, коли ЗСУ врешті-решт отримають дозвіл.
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Чого насправді боїться Захід
Західні країни бояться іншого, що за слова Путіна та його посіпак зачепляться умовно Угорщина й ціла низка інших корисних гравців для Росії та почнуть хитати трансатлантичну єдність всередині блоку НАТО й західної коаліції. Вони розповідатимуть, що таким кроком Захід ескалює ситуацію й почне розповсюджувати це, створюючи точки розколу.
Путін це говорить (погрожує війною з НАТО – 24 Канал) для того, щоб дати пас, наприклад, Віктору Орбану, щоб він потім це використовував зсередини,
– мовив Саакян.
Цього на Заході бояться і хочуть мінімізовувати, бо втратити єдність, дати змогу зараз торпедувати лідерські країни в підтримці України – це загроза. Водночас у Путіна всі розуміють, що ескалаційних кроків вже не залишилося.
До слова, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя почав погрожувати Заходу війною, якщо Україні дозволять бити по Росії.
Важливо! У Білому домі відреагував на погрози Владіміра Путіна. Заява диктатора про "пряму участь країн НАТО та європейських країн у війні в Україні" є небезпечною риторикою, але в ній немає нічого нового. Водночас радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав, що США серйозно сприйняли попередження Путіна.
Як пропаганда "пояснюватиме" росіянам дозвіл на удари вглиб Росії
Захоплення територій у Курській області значно болючіше та знаковіше, ніж удари по російських аеродромах, де зараз прилітають дрони, а завтра прилетить ракета. Зайняті російські території українськими військами – це те, що взагалі виходило за рамки того, що могли собі уявити росіяни.
Однак у Кремлі пояснили, поставивши знак дорівнює між Курськом і умовним Запоріжжям. Відповідно, якщо згідно з російською конституцією Запоріжжя нібито все російське, але частина його підконтрольна в Україні, то в чому відмінність тоді з Курською областю, де також частина території підконтрольна Україні,
– зазначив політолог.
Росіяни зробили пропагандистські маніпуляції, знизили значущість цього, підготували виправдання. Те саме зараз роблять з ударами вглиб Росії.
Пропагандистська машина вже вигадала пояснення. Вони говорять, що почали так звану "сво" через те, що Захід готував удари по території Росії. Відповідно коли удари відбудуться з території України західним озброєнням, то вони скажуть, мовляв, от тому ми почали "сво".