Боррель заявив, що надання літаків Україні не стоїть на порядку денному: що кажуть в Міноборони

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що питання надання винищувачів для України не стоїть на порядку денному в ЄС. Водночас міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що літаки таки будуть.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна хотіла б отримати від Заходу орієнтовно 200 літаків. За його словами, з погляду перспективи та кількості авіації, яка вже наразі є в країні, це не така вже й велика цифра.

Актуально Резніков відповів, чи битиме Україна по території Росії ракетами більшої дальності

Україна отримає винищувачі

За словами Борреля, питання про передачу Україні сучасних винищувачів поки не стоїть на порядку денному в ЄС.

Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному,

– заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Водночас він наголосив, що Євросоюз повинен допомагати Україні усіма можливими способами за умови, що не буде брати прямої участі у війні.

Своєю чергою, міністр оборони України під час пресконференції заявив, що партнери нададуть нашій державі літаки.

"Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму – літаки теж будуть, питання просто які”, – зазначив Резніков.

Партнери нашої держави постійно чують про потребу у винищувачах, позаяк вони також є частиною протиповітряної оборони. За його словами, ЗСУ можуть отримати як F-16, так і інші літаки.

Варто прочитати Думали, допоможе проти HIMARS: Резніков показав анахронізм, яким ворог захищав Антонівський міст

Тривають переговори щодо надання винищувачів

Резніков нещодавно розповів, що наразі тривають переговори про пошук платформи щодо надання Україні тактичної авіації.

Що це буде – F-16, Gripen – це питання дискусій з партнерами з країн НАТО,

– заявив міністр.

За його словами, з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна також веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 кілометрів. Позаяк таке озброєння, на прикладі РСЗВ HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.

"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 кілометрів від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 кілометрів", – підсумував Резніков.