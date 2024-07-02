Вже найближчими тижнями: Блінкен анонсував "більше новин" про ППО для України

Вже незабаром Україна почує нові новини щодо отримання протиповітряної оборони. Про це повідомив Держсекретар Сполучених Штатів під час бесіди про зовнішню політику США в Інституті Брукінгса.

За його словами, США працюють над посиленням української ППО. Відповідну заяву він озвучив на тлі саміту Північноатлантичного, який розпочнеться вже 9 липня і триватиме три дні.

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Незабаром варто чекати хороші новини

Ентоні Блінкен заявив, що аби розвивати свій військовий та економічний потенціал, Україна має переконатися, що у неї є протиповітряна оборона, аби захистити території, в які держава інвестує.

Ми просуваємо це. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, оскільки наступного тижня ми дійдемо до саміту НАТО,

– пояснив американський посадовець.

До слова, нещодавно Київ і Вашингтон об'єднав зусилля задля посилення протиповітряної оборони України. Дмитро Кулеба зустрівся із помічником Блінкена. Головною темою розмови стало постачання Patriot.

ППО для України: останні новини