Вже найближчими тижнями: Блінкен анонсував "більше новин" про ППО для України

2 липня 2024, 17:32
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Джерело:

U.S. Department of State

Вже незабаром Україна почує нові новини щодо отримання протиповітряної оборони. Про це повідомив Держсекретар Сполучених Штатів під час бесіди про зовнішню політику США в Інституті Брукінгса.

За його словами, США працюють над посиленням української ППО. Відповідну заяву він озвучив на тлі саміту Північноатлантичного, який розпочнеться вже 9 липня і триватиме три дні.

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Незабаром варто чекати хороші новини

Ентоні Блінкен заявив, що аби розвивати свій військовий та економічний потенціал, Україна має переконатися, що у неї є протиповітряна оборона, аби захистити території, в які держава інвестує.

Ми просуваємо це. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, оскільки наступного тижня ми дійдемо до саміту НАТО,
– пояснив американський посадовець.

До слова, нещодавно Київ і Вашингтон об'єднав зусилля задля посилення протиповітряної оборони України. Дмитро Кулеба зустрівся із помічником Блінкена. Головною темою розмови стало постачання Patriot.

ППО для України: останні новини

  • Ізраїль розглядає можливість передачі Україні до 8 систем Patriot, які вирішив вивести зі свого використання. Відомо, що США ведуть переговори з Ізраїлем та Україною щодо передачі систем, але угода ще не остаточна і може включати не всі системи.
  • Також нещодавно Україна отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot. Окрім ракет до Patriot, цей пакет військової допомоги включає другу партію бойових танків Leopard.
  • Раніше також стало відомо, що Україна отримає ще одну систему ППО, яка вкрай потрібна для захисту від постійних атак російських загарбників. Patriot передадуть Нідерланди та ще одна країна.
Автор: Маргарита Волошина