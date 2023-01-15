Вони там більше не потрібні: німецький депутат закликав викупити у Катару зенітки Gepard

Німецький депутат закликав викупити у Катару зенітні танки Gepard. Мовляв, там вони більше не потрібні.

Ці танки особливо добре справляються в боротьбі з безпілотниками, які запускають російські окупанти. Ще одне постачання Gepard суттєво посилило б українську ППО.

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Німецький депутат пропонує викупити у Катару Gepard

Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер закликав викупити у Катару зенітні танки Gepard. Можливо, він погодиться на продаж після закінчення Чемпіонату світу з футболу.

Зенітки Gepard зараз там більше не потрібні. Вони перебувають у робочому стані, тому на мою думку, що було б непогано їх викупити. Ми маємо зробити все, що може посприяти перемозі України,

– наголосив Кізеветтер.

За його словами, попри передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, є проблема забезпечення їх боєприпасами. Це поки блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету.

Що потрібно знати про німецькі Gepard

Станом на початок зими 2022 року Німеччина передала Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard.

Gepard – це зенітна самохідна установка, що призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ та захисту важливої інфраструктури. Вона здатна уражати цілі, які летять зі швидкістю до 350 – 400 метрів на секунду:

на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів,

на висоті до 3 кілометрів,

Gepard має автоматизовану систему управління ведення вогню. Під час стрільби ці зенітки враховують:

атмосферний тиск,

температуру та вологість повітря,

швидкість і напрямок вітру.

Усе це дозволяє економити час навідника.

Німецькі ЗМІ 5 січня повідомили, що Берлін планує надати українським військам більше зенітних танків Gepard. Угоди про передачу поки не досягнуто, але є впевненість, що найближчими місяцями Україна зможе їх отримати.

Наразі Німеччина нібито веде переговори з двома державами, які також мають на озброєнні зенітні танки Gepard і потрібні для них 35-міліметрові боєприпаси.