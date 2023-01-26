Військовий експерт сказав, які є версії танків Abrams і Leopard 2 та чим вони відрізняються

Європейські країни одна за одною передають нам танки Leopard 2. Проте існують різні їхні модифікації: Leopard 2А4, Leopard 2А5, Leopard 2А6, Leopard 2А7 і навіть шведська та польська версії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, відмінності між танками різної модифікації дуже великі і їх потрібно враховувати.

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Він розповів про кожну з модифікацій танків:

Leopard 2А4 – його серійне виробництво почалося у 1985 році. Вони вже мають, зокрема, тепловізори, цифрову систему управління вогнем. Цей танк відповідає рівню західних танків 90-х років. А щодо російських танків, то Leopard 2А4 відповідає рівню їхніх танків кінця 2010-х за деякими елементами. Важить 55 тонн, довжина гармати – 44 калібри. Така сама гармата встановлюється і в M1 Abrams. Там ліцензійна її копія;

Leopard 2А5 – має посилене бронювання, відрізняється характерною клиноподібною баштою і важить він приблизно 62,5 тонни. На ньому встановлена командирська панорама і замінені гідравлічні прилади на електричні, щоб підвищити його пожежобезпечність;

Leopard 2А6 – найкраща версія цих танків. На ній встановлена гармата довжиною 55 калібрів. Вона має значну кращу дальність пробиття та точність. Зараз це "золотий стандарт" німецьких танків. Це один з найкращих танків, що могла передати нам Німеччина та інші країни;

Leopard 2А7 – ця версія більш цифрова. Їх дуже мало, і тому розраховувати на такі танки нам доволі важко;

Швеція також має свою версію – Stridsvagn 122. Вона наближена до Leopard 2А5, але має свою відмінність. Поляки будуть нам передавати, скоріше за все, Leopard 2А4, але треба враховувати, що у них є своя версія – Leopard 2PL.

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Танки Abrams мають майже 20 модифікацій

За словами військового експерта, в модифікаціях танків Leopard ще просто розібратися. Адже танк M1 Abrams має майже 20 модифікацій. Американські танки відрізняються наявністю, зокрема, додаткових тепловізорів, цифрових систем, прицільних приладів, рівнів бронювання тощо.

"Україні ж, скоріш за все, передадуть версію, яка була на озброєнні корпусу морської піхоти США. Вони їх зняли з озброєння, і саме ці танки постачаються до Польщі. Це версія – M1A1FEP. Вона має всі необхідні тепловізори, посилене бронювання, а також всі прицільні станції пройшли модернізацію", – наголосив Олег Катков.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу

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